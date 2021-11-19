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Kaçak yıkımlarına Büyükçavuşlu’da devam edildi

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Silivri Belediyesi Zabıta Ekipleri Çayırdere ve Akören'den sonra tarım arazileri üzerinde kaçak yapıların yıkımına Büyükçavuşlu'da devam etti. Silivri'de 2021 yılı içerisinde 198 adet kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.

Kaçak yıkımlarına Büyükçavuşlu’da devam edildi
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Büyükçavuşlu Mahallesinde tarım arazileri üzerinde bulunan 3 adet kaçak yapı yıkımı Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yıkımın gerçekleştirildiği bölgede aynı zamanda 3 adet konteynerin ilgilileri tarafından kaldırılmasının da sağlandığı öğrenildi.
YILLARA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN YIKIMLAR
Edinilen bilgiye göre Silivri Belediyesi tarafından 2019'da 41, 2020'de 147 ve şimdiye kadar 2021 yılı içerisinde 198 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

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