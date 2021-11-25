‘Kadına Şiddete Hayır’ Paneli Düzenlendi

Silivri Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Yaşar Kemal Fuaye Salonunda ‘Kadına Şiddete Hayır!’ konulu panel düzenlendi. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, Cumhuriyet Savcısı Esra Uzunoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı panelde, Avukat Sultan Aşkın, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Hanife Kanaç ve Abuzer Arslan, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Hilal Saruhan Adaş ve Silivri Belediyesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Yunus Vuran tarafından yapılan sunumlarla kadına şiddetin engellenmesi, KADES uygulaması, hukuki yaptırımlar ve uygulamalar, şiddetin psikolojik etkenleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

KAYMAKAM TOĞAN: “KADINA KARŞI ŞİDDETLE HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Panelde konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Bu önemli gün dolayısıyla dün Kaymakamlığımız öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz toplantı ile özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddeti minimize etmek amacıyla hem sivil toplum kuruluşlarının hem devletin ilgili kurumlarının yapması gereken ne varsa bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Bugün de belediyemiz tarafından kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir panel düzenliyor. Bu tarz panellerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Devletimizin, yerel yönetimlerimizin, bu şiddeti önleme veya en aza indirme noktasında çeşitli planları, çalışmaları var. Bunların başında da İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması var. İtalya’da ödül de alan bu uygulamayı bütün kadınlarımızın telefonlarına indirmesini istiyoruz. Bunun dışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın şiddet önleme merkezleri var. Adalet Bakanlığımızın ilgili mevzuatta önleme kararları aldığını biliyoruz. Bununla birlikte kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir paneli düzenleyen Silivri Belediyemize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

KATILIMCILAR BİLGİLENDİRİLDİ

Panelde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yapılan sunumlarla, 2021 yılı içerisinde kadına yönelik şiddet olayı sayıları, yapılan işlemler, KADES uygulaması ve şiddet önleyici kanuni yaptırımlarla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

HUKUKİ HAKLAR VE ŞİDDETİN DOĞUŞU ANLATILDI

Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen panelde Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Uzman Klinik Psikoloğu Yunus Vuran tarafından ‘Şiddetin Doğuşu ve Döngüsü’ konulu sunum yapıldı. Psikolog Vuran, hiçbir canlının saldırgan olarak dünyaya gelmediğini ifade ettiği sunumunda, “Çocuklar aile içerisinde ve yakın çevresinden gördüklerini taklit ve tekrar ederek şiddeti uygulayıp öğreniyorlar. Ailelerin, davranışlarının ve ihtiyaçlarının farkında olması ve bunları nasıl karşıladığının farkında olması gerekiyor. Çocuklar bizim iletişim biçimimizi, sorunlarla başa çıkma ya da çıkamama yollarımızı görerek öğreniyorlar ve bunları büyüdükçe farkında olmadan kendi ilişkilerinde kullanıyorlar. Bu nedenle şiddetin önlenmesinde veya azaltılmasında çocuklarımızı doğru örnek olmalı ve onların yanında gereken hassasiyeti göstermeliyiz.” dedi.

Son konuşmacı Avukat Sultan Aşkın ise kadına yönelik şiddetle mücadele hukuki süreçleri anlattı. Yaptığı sunumda “Şiddet nedir? Kadına şiddet, aile içi şiddet, şiddetin türleri, şiddet mağdurlarının hukuki hakları, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ceza Kanunu ve Türk Ceza Kanunu çevresinde kadına karşı şiddetin değerlendirilmesi” konusunda bilgiler verdi.

Yapılan sunumların ardından konuşmacılara, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sema Arcan, Belediye Meclis Üyeleri Elif Yılmazer ve Sefer Ölçer tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2021, 22:14