“Kadına Zulmetmek, İnsanlığa İhanet Demektir”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün, herkeste ayrı bir önem, ayrı bir anlam taşır. Çünkü kadın; anne, eş, kardeş, her şeydir. Varlıkları ile hayatımızın vazgeçilmezleridir. Yaşam mücadelemizin her safhasında onlar yer alır. Dünyaya gözlerimizi açtığımızda, ilk önce anne şefkati, merhameti ve sevgisi bizleri kucaklar. Hayatımız boyunca aynı sevgi ve merhametle, canları pahasına bizleri korur ve kollar. Kadınlar küçüğe sevginin, büyüğe saygının timsalidir. Milli ve manevi değerlerimize, kültür ve geleneklerimize bağlılığın adıdır, kadın.

Dokundukları her yeri güzelleştiren, birçok zorluğa göğüs geren, toplumun temel taşını oluşturan aileyi ayakta tutan, yine kadınlardır. Kadınlar sadece aile hayatında değil, siyasetten ticarete kadar birçok alanda sorumluluk üstlenmiştir. Sosyal ve ekonomik yaşamın tam merkezinde olan ve sorumluluklarını özveriyle yerine getiren kadınlar, başarı ve kazanımlarda büyük rol sahibidir.

Nitekim, bazen marifetli bir iş insanı, bazen müstesna bir siyasetçi, bazen bağında bahçesinde bir emekçi, bazen tezgâhtaki alın teri, bazen topraktaki bereket izi, bazen gönüllerdeki zarafet pırıltısı, bazen hakikatleri arayanlar için bir deniz feneridir. Velhasıl-ı başımızın tacı, gözümüzün nurudur.

Hal böyleyken, maalesef şahit olduğumuz kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetler, toplumu derinden yaralamaktadır. Kadına zulmetmek, insanlığa ihanet demektir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ‘Cennet annelerin ayakları altındadır.’ ifadesinden anlaşıldığı gibi, kadınlar kutsal bir mertebededir. Ayrıca bilinmelidir ki, şanlı tarihimizin her döneminde eşsiz fedakârlıklar göstermiş, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu açıdan kadınlara her daim saygı duyulmalı, manevi mevkisi ve hayatımıza yön veren konumu asla unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kahraman şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyorum.”