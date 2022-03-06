Kentte gün geçtikçe kullanımı artan metrobüs ve otobüs seferlerinde kadınlara yönelik özel kampanyalar sunulacak. BELBİM AŞ ve İETT işbirliği sonucunda, kadınlar İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak ilk ulaşım seferlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek. QR kod ile yapılan ilk geçiş ücreti sonradan iade edilmek üzere kullanıcılardan temin edilirken, iade tutarı dijital karta geri ödenecek.
Kadınlar Günü’nde Ulaşım Ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şehrin birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutlayacak. İBB’nin köklü kuruluşlarından İSKİ kadın çalışanları adına 2 bin 254 ağaç dikerken kentteki kadınlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak toplu taşımada ilk ulaşım seferlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.