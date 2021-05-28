Kara Mustafa Caddesi Asfaltla Buluştu

Silivri Belediyesi, uzun bir süredir yol bozukluğu yaşanan Alibey Mahallesi Kara Mustafa Caddesi’nde asfaltlama çalışması yaparak sorunu ortadan kaldırdı.

Kara Mustafa Caddesi Asfaltla Buluştu
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Silivri Alibey Mahallesi’nde “Altyapı Yenileme ve Sokak İyileştirme Projesi” kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle ve Silivri Belediyesinin öncülüğünde devam eden çalışmalar kapsamında, Değirmen Durağı-Konutlar Alt Geçit arası olarak bilinen Kara Mustafa Caddesi’nde asfaltlama işlemleri tamamlandı. Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asfalt serimi, bölge sakinlerini oldukça memnun etti. Başkan Yılmaz da çalışmaları yakından takip ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Kara Mustafa Caddesi’nde tamamlanan asfaltlama işlemlerinin ardından ağaçlandırma aşamasına geçilecek.

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