Karınca Filtre ‘ye başarı plaketi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği, Karınca Filtre’ye 2019 yılında tekstil sektöründe sergilediği başarılı performans ve sektörün ihracatına sağladığı katkılardan dolayı başarı plaketi takdim etti.

KARINCA FİLTRE HAKKINDA

Karınca Filtre Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 1994 yılında İstanbul’da kurulan firma, endüstriyel filtre bez ve torba üretimi yanı sıra teknik tekstil üretiminde Türkiye’deki tek entegre üretim tesis ve Avrasya bölgesinde önde gelen üreticilerden biri olmanın mutluluğunu, müşterileriyle paylaşmaktadır.

28 000 m² alan üzerinde kurulu 6500 m² kapalı alana sahip tesiste, uzman kadrosu ve son teknoloji makine parkıyla imalat yapmaktadır.