Karla Mücadele Ekipleri Görev Başında

Silivri Belediyesi karla mücadele ekipleri, hafta sonu ilçenin yüksek kesimlerinde hissedilen kar yağışı nedeniyle görev başındaydı. Küreme ve tuzlama yapan belediye ekipleri, ayrıca sokak hayvanları için mama odak noktalarında ve çeşitli bölgelerde besleme çalışması gerçekleştirdi.

Karla Mücadele Ekipleri Görev Başında

Silivri Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle teyakkuz halindeydi. Kar yağışının ilçenin yüksek kesimlerinde görülmesiyle birlikte karla mücadele ekipleri Kadıköy, Ortaköy, Bekirli, Kurfallı, Danamandıra, Sayalar, Çayırdere, Gazitepe, Fener ve Akören gibi kar yağışının etkili olduğu mahallelerde tedbirler aldı.

Buzlanma sebebiyle araç ve yaya güvenliği açısından yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tuzlama ve küreme çalışması yapıldı. Diğer yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama odak noktaları ve meydanlarda besleme gerçekleştirdi.

Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, mevsim şartları altında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı mücadele için kar nöbetini sürdürüyor.

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