Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Oturumu Yapıldı

Silivri Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin 1. Oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Gündeme geçilmeden önce önemli gün ve haftalara değinen Başkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 1 Kasım Silivri’nin kurtuluşunu kutladı. 1-7 Mayıs Türk Harf İnkılabı Haftası’nı, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Başkan Yılmaz, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümünü andı. KKTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik ederek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu da 3’ölüm yıl dönümü nedeniyle yâd ederken, geçtiğimiz günlerde vefat eden eski sağlık bakanlarından Osman Durmuş ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’a rahmet diledi. Başkan Yılmaz, Kovid-19 tedavisi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, AK Parti Bölgemiz Milletvekili Tülay Kaynarca’ya ve Silivri Kaymakamı Ali Partal’a meclis kürsüsünden acil şifalar temennisinde bulundu. Siyasi parti sözcüleri de grupları adına söz alarak benzer konular hakkında konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı’nın ülke gündemiyle ilgili görüşlerini aktarmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında yapılan Meclis toplantısında 8 gündem maddesi değerlendirildi.

BAŞKAN YILMAZ: “KÂĞIT ÜZERİNDEKİ BİRLİKLERDEN ÇIKACAĞIZ”

Kasım ayı Meclisi’nin 2’nci maddesinde gündeme gelen “Belediyemizin üyesi bulunduğu UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities and Local Governments) Dünya Teşkilatı üyeliğinden ayrılmasının görüşülmesi” maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, konuyla ilgili söz alarak olumsuz oy verme nedenlerini, “Batı’nın iki yüzü var. Bir sömürücü bir de bilimsel ve teknolojik gelişmelerde ilerleme yüzü. Daha önceki yıllarda bu tür bilimsel ve teknolojik gelişmelerden çok uzak kalmamak adına bu tür birliklere başvurmayı düşünmüştük. Eğer katılımcı olamayacaksak zaten bir faydası olmaz. Gelişmelerden uzak kalmamak adına bu tür birliklerde kalmayı öneriyoruz.” sözleriyle dile getirdi. Bunun üzerine açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, Silivri’ye katacağı bir şey olmaması ve yüksek aidatlarının bulunması nedeniyle bağlı olduğumuz belediye birliklerinden ayrılmayı düşünüyoruz.” dedi. Başkan Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kâğıt üzerinde birlikler… Üstelik benim de denetim üyesi olduğum bir belediyeler birliği. Silivri'ye verdiği, Silivri’ye sunduğu bir katkıyı göremedim. Toplantılarına da katıldım. Kıbrıs'taki bir toplantısına katıldım. Diğerlerine de telekonferansla katıldım. Onun için biz, Silivri Belediyesinin buradan alabileceği veya verebileceği bir katkıyı düşünmüyoruz. Bir önceki veya iki önceki yönetim buna katılmayı uygun bulmuştur, biz de çıkmayı uygun buluyoruz.” Gündemin 3’üncü maddesinde yer alan “Belediyemizin Üyesi bulunduğu SODEM- Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılmasının görüşülmesi” konusu da oy çokluğuyla kabul edildi.

OĞUZ ARAL’IN İSMİ SİLİVRİ’DE YAŞATILACAK

Kasım ayı meclisinde 5’inci madde ile gündeme gelen “Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kültürel hizmet alanı olarak kullanılmakta olan Sergi salonumuza "Oğuz Aral isminin verilmesinin görüşülmesi” oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Sanat sergilerini sergi salonu olarak kullanmaya başlayınca gördük ki Silivri’de çok büyük bir açık varmış. Ne zaman gitsem vatandaş tarafından gezilen, sergiye katılan sanatçılar tarafından da beğenildiği için orasını bir sergi salonu yapalım dedik. Oradaki sanatçı arkadaşlarımızla da konuştuk, Meclis üyelerimizle de konuştuk. Silivri Belediyesi sergi salonu yapalım dediler. Vatandaş İstanbul'dan gelenlere tarif derken veya konum atarken arama motorlarında çıkmıyor. Artık bu yere bir isim verin dediler. Yine Silivri'de doğmuş ve Türkiye'de mizah dergisi anlamında başarılı, tiyatro ve senaristlik yönleri de olan, yerli milli çizgi film konusunda da 70'li yıllarda çalışmaları olan Oğuz Aral isminin sergi salonuna verilmesini oylarınıza sunmak istiyorum.”

GÖRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDELERİ ŞU ŞEKİLDE

Yapılan değerlendirmeler ardından toplantı gündeminde yer alan 8 maddenin, 6 maddesi oy birliğiyle, 2 maddesi ise oy çokluğuyla kabul edildi. Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 1. Oturumunda görüşülen ve ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddeleri şu şekilde;

1 - Belediyemiz kadrolarında derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

2 - Belediyemizin üyesi bulunduğu UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities and Local Governments) Dünya Teşkilatı üyeliğinden ayrılmasının görüşülmesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

3 - Belediyemizin Üyesi bulunduğu SODEM- Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılmasının görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

4 - Silivri, Selimpaşa Mahallesi, İSTAÇ Tesislerinin bulunduğu 6097. Sokak isminin "Mustafa Canlı Sokak" olarak değiştirilmesinin görüşülmesi, oy birliğiyle İsim ve Tespit Komisyonu’na havale edildi.

5 - Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kültürel hizmet alanı olarak kullanılmakta olan Sergi salonumuza "Oğuz ARAL" isminin verilmesinin görüşülmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

6 - Silivri, Kurfallı Mahallesi, 2377 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

7 - Silivri, Ortaköy Mahallesi, 564 ada, 10 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

8 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 81 ada, 117 parselde kayıtlı taşınmazın satışının görüşülmesi, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Q