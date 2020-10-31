banner3088

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi'nin Kasım Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 2 Kasım 2020 Pazartesi Günü 10.00'da gerçekleştirilecek.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi'nin 02.11.2020 Pazartesi tarihine rastlayan Kasım Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

GÜNDEM:

1. Belediyemiz kadrolarında derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi.

2. Belediyemizin üyesi bulunduğu UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities and Local Governments) Dünya Teşkilatı üyeliğinden ayrılmasının görüşülmesi.

3. Belediyemizin Üyesi bulunduğu SODEM- Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılmasının görüşülmesi.

4. Silivri, Selimpaşa Mahallesi, İSTAÇ Tesislerinin bulunduğu 6097. Sokak isminin "Mustafa Canlı Sokak" olarak değiştirilmesinin görüşülmesi.

5. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kültürel hizmet alanı olarak kullanılmakta olan Sergi salonumuza "Oğuz ARAL" isminin verilmesinin görüşülmesi.

6. Silivri, Kurfallı Mahallesi, 2377 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

7. Silivri, Ortaköy Mahallesi, 564 ada, 10 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi.

8. Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 81 ada, 117 parselde kayıtlı taşınmazın satışının görüşülmesi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Yılmaz’dan 1 Kasım Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 1 Kasım Mesajı
  1. BÖLGESEL

banner3196

banner3552

banner3212