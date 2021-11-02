Kasım Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 05.11.2021 Cuma tarihine rastlayan Kasım Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Boğluca Deresi üzerinde yer alan tarihi Silivri giriş köprüsü (Kısa Köprü)’nün onaylanmış aydınlatma projesi uygulama işi için sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 572 ada, 2 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, eski 781 ada 1 parsel, yeni 3928 ada 1 parselin tamamının intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 1560 ada, 12 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5399 ada, 14 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapıya Dr. Cemal KOZANOĞLU isminin verilmesi şartıyla Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk ve İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Kavaklı Mahallesi, 232 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 1 katlı yapıya Kenan Çelebi NAKİP isminin verilmesi şartıyla 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk ve İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri'de faaliyet gösteren Silivrispor Kulübüne nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Belediyemiz Kültür, Sanat, Spor, Eğitim Alanlarında Teşvik ve Başarı Ödül Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, “kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan” olarak tespit edilmesi ile ilgili İmar ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunun görüşülmesi.