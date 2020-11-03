Kasım Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 06.11.2020 Cuma tarihine rastlayan Kasım Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

1 - Silivri, Selimpaşa Mahallesi, İSTAÇ Tesislerinin bulunduğu 6097. Sokak isminin "Mustafa Canlı Sokak" olarak değiştirilmesi ile ilgili İsim ve Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri, Kurfallı Mahallesi, 2377 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri, Ortaköy Mahallesi, 564 ada, 10 parseldeki belediyemiz hissesi satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 81 ada, 117 parselde kayıtlı taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.