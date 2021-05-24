Kavaklı’nın Yeni Aile Sağlığı Merkezinde Çalışmalar Sürüyor

Silivri Belediyesi ve Nakip ailesi iş birliği ile Kavaklı Mahallesi’nde yapımına başlanan Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu’nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Kavaklı’nın Yeni Aile Sağlığı Merkezinde Çalışmalar Sürüyor
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Kavaklı Mahallesi’nde, Silivri Belediyesi ve Nakip ailesi iş birliği ile yapımına başlanan Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu’nda çalışmalar sürüyor. Kaba inşaat işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı yeni aile sağlığı merkezinde çatı inşası sonrası duvar örgüsü ve mantolama işlemleri gerçekleştirilecek.

Aile sağlığı merkezinde incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Mülkiyeti belediyemize ait olan arazide Nakip ailesinin bağışlarıyla inşa ettiğimiz aile sağlığı merkezimiz; vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden daha iyi ve daha hızlı bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak. Sağlık merkezinin yan tarafında da Kavaklı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın keyifli vakit geçireceği bir mahalle parkını hizmete açacağız. Bu çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Bir kez daha Hayırsever Nakip ailesine desteklerinden dolayı şahsım ve Silivri’de yaşayan hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Silivri Belediyesi Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu’nda devam eden çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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