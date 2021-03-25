Kaymakam Partal' dan SAK ekibine başarı belgesi

Silivri Kaymakamı Ali Partal, 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir Depremi'nde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Arama Kurtarma (SAK) ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen takdim merasiminde, SAK ekiplerinin afete hazırlık ve afetle mücadele noktasında çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Kaymakam Partal, Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu ve ekibe, İzmir Depremi’nde yaptıkları arama kurtarma çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek başarı belgesi verdi.