Kaymakam Partal’a Fahri Hemşehrilik Beratı Verildi

Silivri Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin 1. Oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 22 gündem maddesinin oylandığı meclis toplantısında, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Filiz Güler, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkan Vekili Gökalp Kalaycı ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Melih Yıldız’ın müşterek sözlü önergesiyle Silivri Kaymakamı Ali Partal’a, “Fahri hemşehrilik payesi ve beratı” verildi. Siyasi parti grupları tarafından ortak verilen önergede, “15 Aralık 2016 tarihinden bu yana Silivri Kaymakamlığı görevine sürdüren Ali Partal, halka yakın ve ilgili tavırlarıyla Silivri'nin sevilen yöneticileri arasındadır. Halkına saygılı, esnafla, köylüyle, çocuklarla ve muhtarlarla iç içe olan, Silivri'de görev yaptığı süre içerisinde halkına hizmet eden devlet anlayışını ön plana çıkaran Sayın Ali Partal'a, 5393 Sayılı Kanunun 18’nci maddesinin (r) bendi gereğince ‘Fahri hemşehrilik payesi ve beratı’ verilmesi” ifadelerine yer verildi. Önerge ve karar oy birliği ile kabul edildi.

BAŞKAN YILMAZ: “KAYMAKAMIMIZLA UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kaymakam Ali Partal’a “Fahri hemşehrilik payesi ve beratı” verilmesine ilişkin alınan karar sonrası yaptığı açıklamada, “Silivri Belediye Başkanı olarak iki yılı aşkın bir süredir Silivri Kaymakamımız Sayın Ali Partal ile uyum içinde çalışıyoruz. Sayın Kaymakamımız bir devlet adamı edasıyla, pozitif devlet anlayışıyla, birleştirici, ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan, Silivri’de kimseyi ötekileştirmeyen bir hizmet anlayışı ile hizmet ediyor. Sayın Kaymakamımızla çok zor bir süreci son derece uyumlu bir şekilde çalışarak atlattık. Türkiye’nin değil, dünyanın alışık olmadığı pandemi sürecinde Sayın Kaymakamımızla birlikte Vefa Sosyal Destek Grubunda tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çok anlamlı bir görevi de ifa ettik. Bir Silivrili olarak Sayın Kaymakamımızın da Silivrili olmasını çok anlamlı bulduğumu ifade ederken meslek hayatında ve bundan sonraki hayatında da kendisine sağlık, sıhhat ve başarı temennilerimle aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.