Kaymakam Toğan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ uygulamasına katıldı

Silivri’de "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Kaymakam Toğan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ uygulamasına katıldı
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"Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi doğrultusunda Vega AVM önünde yapılan denetimde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Kaymakam Tolga Toğan’ın katılımıyla trafik uygulamasına, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Telat Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, jandarma ve polisler katıldı. Kaymakam Toğan uygulamada araç şoförlerine emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatıp, trafik kurallarına da uyulması konusunda uyarılarda bulunarak broşür, araç kokusu ve maske hediye etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021, 22:15
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