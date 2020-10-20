Kesintiler devam edecek

21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, KARTAL, KIZIL, MÜMİN ARK, NADİR ERGÜR, TURGUT BİNGÖL, ÇETİN, ÇİMEN, ŞAHİN sk bölgelerinde 21/10/2020 09:00:00 - 21/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇINAR, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 21/10/2020 12:00:00 - 21/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, BAHÇELER, BALCIOĞLU, DEMİRSOY ÇIKMAZI, FABRİKALAR, HAVUZ, KANTAR YOLU, MEHTERAN, PAŞABAHÇE, VELİBEY, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 22/10/2020 09:00:00 - 22/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI, ÖNDER sk bölgelerinde 22/10/2020 10:00:00 - 22/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 22/10/2020 10:00:00 - 22/10/2020 14:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.