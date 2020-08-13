Kesintilere Dikkat !

13 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı
MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, TİBET, İLTER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3165., 3167., 3168., 3169., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3235., 3250. sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilçesi, 14 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı
MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, TİBET, İLTER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ORTAKÖY mah HARPUT, MORMENEKŞE, SABRİ TUNALI, TİBET, İLTER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ALİPAŞA mah KÖSTEMİR, İBRİŞİM sk / MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilçesi, 16 Ağustos Pazar günü planlı kesinti programı
HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇANKAYA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ORTAKÖY mah 400., ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ACIYONCA, ADAKALE, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKBAYRAM, AKDAMAR, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, ASMALIKAHVE, ATADAN, ATALAY, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BAHÇELİEVLER, BAKANLAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAL, BOZKURT, BİGADOS, CANBERK, CELAL BAYAR, CENGİZHAN, CEPHANECİ, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUMLUPINAR, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ELİF, ERGUN, FARUK, FERHAT, GARANTİ, GENÇSOY, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALAT, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARPUT, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, ILICA, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KALELER, KARAMEŞE, KARATAŞLAR, KASAPOĞLU, KAVAL, KAZASKER, KENAN, KERPİÇHANE, KODAK, KUBBE, KUMRULU, KURABİYE, KURTULUŞ, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KUZEY, KÖKSAL, KÜHEYLAN, KÜLAHLI, KÜRDAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MANASTIR, MAVİŞ, MEFKURE, MELODİ, MERA, MODERN, MORA, MORMENEKŞE, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, MİLLET BAHÇE, OKAN, OĞUZTÜRK ÇIKMAZI, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SABRİ TUNALI, SAKİN EFENDİ, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SULUCA, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TAŞKÖPRÜ, TEVAZU, TEZER, TINAZTEPE, TOKSÖZ, TOPHANE, TORNACI, TİBET, TİFTİK, TİMSAH, TİMUR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, SARICA 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, KADASTRO, KARŞIYAKA, LİMAN, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YESEVİ, ÇALILI, ÇINARLI, İSTASYON, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.