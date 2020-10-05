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Kesintilere dikkat

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım çalışmaları kapsamında kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar ile kesinti detayları haberimizde…

Kesintilere dikkat

6 EKİM 2020 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5007., 5008. sk bölgelerinde 06/10/2020 01:00:00 - 06/10/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 5007., 5008. sk bölgelerinde 06/10/2020 03:00:00 - 06/10/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DENİZEVLER, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YIL, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇINAR, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 06/10/2020 09:30:00 - 06/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah 2. ABDÜLHAMİD PAŞA, ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALGÜR, ALPERENLER, ATILIM, AYBASTI, BEYPAZARI, BEŞİKDÜZÜ, BULANCAK, BUSE, CAHİT ARF, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DERTLİ, EDEBALİ, EKBER, ERBAY, ERTUĞRULGAZİ, FATSA, GENÇOSMAN, GÖLYAKA, GÜLDEREN, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜNYÜZÜ, GÜRHAN, GÜVENEL ÇIKMAZI, GÜZELBAHAR, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYDARPAŞA, HAYMANA, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KADIŞEHRİ, KATİP ÇELEBİ, KAYAHAN, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KORCAN, KUDRET, KURULTAY, KUTLUKHAN, KÜRŞAT, KİRİŞHANE, LÜFER, MANAS, MEDENİYET, MEMDUHOĞLU, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MİHALGAZİ, NAFİZ, NAHİT, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, RAHMET, RAŞİT ÇIKMAZI, REHA, REZZAN, RIZA, SELVAN, SEMİH, SERTAÇ, SERİNKUYU, SERİNPINAR, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, SONNUR, SORGUN, SULTANAHMET, SULUSARAY, SÜHEYL, SİVEREK, TANDIR, TANKUT, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TOPRAKBASTI, TOPÇAM, TÜRKERLER, TÜZÜN ÇIKMAZI, TİRYAKİ, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YALIKÖY, YEGANE, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YENİDOĞAN, YERKÖY, YILMAZTÜRK, YURDANUR ÇIKMAZI, ZAĞNOSPAŞA, ÇAL ÇIKMAZI, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÇAYIRALAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, ÖNAL, ÖZAL, ÖZGÜVEN, İKRA, İKİZCE, İLBAY, İLHAMİ, İNTİZAM, İSMİHAN, İZZET, ŞANSAL, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 07/10/2020 09:30:00 - 07/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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