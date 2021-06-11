“Kırsal Mahalle Çalışmalarımızın Merkezinde Köylü ve Çiftçi Yer Alıyor”

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Haziran ayı toplantısının 2. birleşimi 1. oturumunun 5. gündem maddesi olan “İlçemiz kırsal mahallelerinin köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kalan yerleşim alanlarının, ‘kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan’ olarak tespit edilmesi ile ilgili İmar ve Tarım Hayvancılık Komisyonları raporunun görüşülmesi.” hakkında komisyon görüşü okundu. Komisyon görüşünde; “Söz konusu Kırsal Mahalle veya Kırsal Yerleşik Alan sınırlarının netleştirilmesi ve ilanına ilişkin teklifin Silivri ilçesi kapsamında yer alan tüm mahalle muhtarları ile 10.06.2021 tarihinde yapılan toplantı sonunda ilgili muhtarlıklar kapsamında birebir görüşmeler yapılmasının ardından karar verilmesinin daha uygun olacağı değerlendirildiğinden komisyonda bekletilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ak Parti Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ve CHP Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak tespit edilecek yerlerin, bölgelerde yaşayan muhataplarıyla görüşülerek belirleniyor olmasının çok kıymetli olduğu belirttiler. Yapılan görüşmeler ve çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Popülizme kaçmadan, işin merkezine tarımsal üreticiyi, çiftçiyi, köylüyü koruyan bir anlayışla daha sağlıklı bir karar alınabilmesi için tüm paydaşlar ile birlikte, ihtiyaca uygun bir metin ortaya çıkması için çalışıyoruz.” dedi.

YAZICI: “KIRSAL MAHALLE SÜRECİNİ KENTİN TÜM PAYDAŞLARIYLA BERABER YÜRÜTÜYORUZ”

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Celalettin Yazıcı, Meclis toplantısının 5. gündem maddesi ile ilgili komisyon raporunu okumadan önce konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı konuşmasında, kırsal mahalle ya da kırsal yerleşik alan tanımının, Silivri’nin büyük mahallelerini ve köylerini ilgilendiren önemli bir gündem maddesi olduğunu söyleyerek, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl köy tüzel kişiliklerinin iptal edilmesiyle birlikte su faturalarının köylüye çok yüksek kesildiği ile ilgili bir tartışma başlamış, bu tartışma İBB’ye taşınmıştı. Bu süreçte Başkanımız Volkan Yılmaz’ın katkılarıyla ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak su faturalarının düşürülmesiyle ilgili bir önerge verildi. Orada çözülemeyeceği için Ankara’dan bu konuyla ilgili bir yasa düzenlemesi çıktı. Su tartışmalarıyla gündeme gelen yasayla birlikte köylülerimize ayrıcalıklar ve imtiyazlar tanındı. Biz tarımsal karakteri, şehir merkezine uzaklığı, yaşam tarzı, imar planı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak bölgelerimize yerleşik alan ya da kırsal mahalle tanımı yapacağız. Bu yaptığımız tanımla birlikte bölgelerde yaşayan köylülerimiz emlak vergisinden muaf olacak. Ek olarak; belediyemiz oralarda yapılan binalardan ruhsat, harç bedeli almayacak. Böyle önemli bir süreçte yukarıdan aşağıya hiyerarşik bir karar verme süreci yerine, kentin tüm paydaşlarının da sürece katılabileceği, beraber karar vereceğimiz açık ve şeffaf bir şekilde süreci götürmeye çalışıyoruz. Biz komisyonlar olarak bazı alanlar belirledik ve sonrasında da muhtarlarımızı davet ederek onların görüş ve tekliflerini aldık. Muhtarlarımızın yaptığı teklifleri tekrar komisyonda değerlendirip bir sonuca varmaya çalışacağız.” dedi.

“SİLİVRİ’Yİ AKILCI VE GERÇEKÇİ BİR TUTUMLA YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kırsal Mahalle Kanunu ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Öncelikle şunu belirtmeliyim ki hem komisyonumuz hem de şehrimizin tarım paydaşlarıyla yapılan görüşmelerin merkezinde; çiftçi, köylü, tarımsal ve hayvansal üretim yer alıyor. Silivri Belediyesinin kaynaklarının ve gelirlerinin doğru yönetilmesi adına bir çalışma yapacağız. Biz Silivri Belediyesi olarak en uzak köyümüzden çöp topluyoruz, buralarda parklar, bahçeler, mahalle evleri yapıyoruz. Oradaki insanları spor, kültür, sanat, etkinliklerden faydalandırıyoruz ama 40 kuruş gelirimiz olmuyor. Bunun sürdürülebilir bir durum olmadığı aşikâr. Kırsal Mahalle Yasası ile beraber ilçelere; kırsal mahalle sayısı, yüzölçümü, nüfusu gibi kriterler göz önünde bulundurularak İller Bankası payından bir katkı sunulması gerekir. Ülkemizde yanılmıyorsam 30 büyükşehir, 200’ün üzerinde de ilçe belediyesi var. Kırsal bölgelere yapılan inşaatlardan harç alınmamasını meclisinden geçiren tek ilçe Silivri Belediyesi olmuştur. Silivri’deki köylerimizde inşaat yapacak vatandaşlarımızın hiçbirinden harç almıyoruz. Bizim bu konudaki niyetimiz belli. Muhalefet partilerinin üyelerinin de; ‘o da olsun, bu da olsun’ gibi ayakları yere basmayan tekliflerini dikkate almayacağımı buradan belirtmek isterim. ‘Bu para kamunun, belediyenin parası’ deyip, popülizm yapıp, oy hesabı yaparak politikalar üretmek benim siyasi kültürümün ve geleneğimin gerçeği değil. Akılcı ve gerçekçi bir tutumla bu süreci yönetmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

KIRKICI: “BAŞKAN YILMAZ’A, AK PARTİLİ VE MHP’Lİ KOMİSYON ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Silivri’deki kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlarının tespit edilmesinde, paydaşlarla birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan CHP meclis üyesi Süheyl Kırkıcı, “Komisyonumuzun, sorunu muhataplarıyla çözme eğilimini çok olumlu buluyor ve destekliyorum. Bu yöntemin daha sağlıklı, daha olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Ben hem Sayın Başkan Volkan Yılmaz’a hem de Ak Parti ve MHP’li komisyon üyelerine gösterdikleri bu güzel oluşum için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.