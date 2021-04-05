Kırsal Mahallelerde Yaşayan Vatandaşlara Müjde

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleşti. Başkan Yılmaz, gündem öncesi yaptığı konuşmada önemli gün ve haftalara değinerek temennilerde bulundu. Gündeme geçilmeden önce söz alan siyasi parti sözcüleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardılar. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, yeni dönem meclis başkanvekili, meclis kâtibi ve komisyon üyesi seçimleri yapıldı.

KIRSAL MAHALLELERE YÖNELİK İNDİRİMLER

12. gündem maddesinde yer alan “Belediyemize bağlı mahallelerin sosyo-ekonomik durumları ve benzer hususlara göre 2021 mali yılında uygulanmak üzere Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından revize edilen ücret tarifeleri.” hakkında açıklama yapan Başkan Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik indirim ve kolaylıkları içeren gündem maddesine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Köy yaşantısının devam ettiği mahallelerde su tarifeleriyle ilgili yaşanan mağduriyeti hatırlatan Başkan Yılmaz, bu sorunun çözüme kavuşmasına yönelik süreci aktardı. Kırsal Mahalle statüsünden bahseden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisine, İstanbul’da uygulanan su indiriminden yararlanamayan ya da süresi dolan 33 köyle ilgili bir soru önergesi verdik. Sunduğumuz bu önerge; köylünün, çiftçinin, hayvancının ucuz su kullanması için hazırlandı. Fakat bu önerge ile ilgili mecliste çok ciddi tartışmalar yaşandı. İBB yönetimi, İSKİ tarifeler yönetmeliği ile konuyu çözebileceğine inanmamıza ve hukuken dayanaklar sunmamıza rağmen bu konunun TBMM’de çözülmesi gerektiğini, aksi halde zimmet çıkabileceğinden hareketle böyle bir yolu seçti. Cumhur İttifakı grubu, TBMM’ye su tarifelerinin de içerisinde olduğu çok kapsamlı bir Kırsal Mahalle Kanunu hazırladı. Silivri olarak biz de, İstanbul’da kırsal mahallesi bulunan ilçeler arasındayız. Yasaya göre; kırsal mahalleler önce ilçe meclislerinden geçer ve ardından 3 ay içerisinde İBB’de görüşülür. Bu görüşmelerle aldığımız karar kabul edilir, kısmen değişir ya da reddedilir. Eğer kabul edilirse, mahalleler kırsal mahalle hüviyeti kazanmış olur. Yasanın söylediği bir diğer önemli detay da, kanunun 2022 yılı Ocak ayında yürürlüğe girebileceği şeklinde. Özetle, biz Kırsal Mahalle Kanununu bugün çıkarsak, 2022’nin Ocak ayında yürürlüğe girecek.” dedi.

“9 AY ÖNCEDEN HARÇLARI SIFIRLAYACAĞIZ”

Kanunun getireceği uygulamalara önceden başlayabileceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Kırsal mahallelerdeki harç sorunu neydi? Köylerde yaşayan vatandaşlarımız kızına, oğluna bir ev yapacakken inşaat harcı ödüyorlardı. Şu an bu inşaat harçlarının sıfırlanması gündemimizde. Biz Silivri Belediyesi olarak hep ilklere imza atıyoruz. Onun için bir çalışma yapacağız ve bu çalışma Plan Bütçe Komisyonumuzda tartışılacak. Silivri Belediyesinin yükümlülüklerini yerine getirerek 2022 Ocak ayını beklemeden 9 ay önceden harçları sıfırlayacağız. Buna bütün meclis üyelerimizin de destek vereceğini umut ediyorum. Silivri’nin köylerinde, kırsalında yaşayan vatandaşlarımıza buradan müjdemiz olsun.” diye konuştu.