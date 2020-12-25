Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Silivri Belediyesi olası yoğun kış şartları öncesinde hazırlık çalışmalarını tamamladı. Kış mevsiminin gelişi ile tüm mahallelere yönelik karla mücadele ekipleri oluşturuldu. Değirmenköy Mahallesi, Kavaklı Mahallesi ve ilçe merkezi olmak üzere 3 ayrı bölgede Ana Tuz İstasyonu kuruldu. 17 teknik personel, 29 şoför, 3 tuzlama robotu, 12 kepçe, 10 formen, 4 greyder, 4 ekskavatör, 34 kamyonet, 3 traktör ve 251 işçi olmak üzere toplamda 307 personel, 800 ton tuz ile olası kar yağışı ve afetlere yönelik hazır bekletilecek. İlçede yaşamı etkileyecek derecede kar yağışı meydana gelmesi durumunda ekipler 24 saat boyunca çalışmalarını yürütecek. Vatandaşlar 0212 736 10 02 telefon numarasından ekiplere ulaşarak irtibat sağlayabilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “TÜM EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE OLACAK”

2021 yılı kış dönemine hazır olduklarını belirten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, olası yağış ve afetlere karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, “Silivri Belediyesi olarak ilçemizde kış mevsiminin sert geçme ihtimaline karşılık tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Silivrili hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemlerimizi aldık. Tüm ekiplerimize kazasız belasız görevler diliyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 16:27