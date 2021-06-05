Kısıtlamasız ilk Cumartesi Balıkçıların yüzünü güldürdü

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Silivri sahilindeki balıkçılar doldu. Havanın güzel olmasıyla sahile çıkan vatandaşlar gönüllerince vakit geçirirken Sahilde bulunan balıkçılar çarşısında balık satışı yapan ve balık restaurantları da uzun bir süreden beridir ilk defa tam doluluk yaşandı.

Uzun zamandan beridir tam doluluk yaşadıklarını belirten restaurant işletmecilerinden Nurcan Akkay Aydoğan “Bugün kısıtlamanın olmadığı ilk Cumartesi, bizler işletmeci olarak çok memnunuz. Sabahtan bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnsanlarımı da kısıtlamasız bir hafta sonu geçirmeyi gerçekten çok özlemişler. Onlar mutlu biz mutluyuz. Umarız önümüzdeki günlerde de Cumartesilerimiz geri alınmaz hatta Pazar günlerimizde geri verilir. Öğlenden bu yana yeni mola verebildik. Biz balıkçılık sektörü güne geç başlarız ama bugün erken başladık. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlar, güneşli hava ve Marmara denizinin eşsiz manzarasında yürüyüş yaparak kısıtlamasız günün tadını çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2021, 19:00