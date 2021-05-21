Kızılay’dan Kocabaş’a teşekkür

Kızılay Silivri Şube yöneticileri, Çağ Kabara yönetim kurulu üyesi Okan Kocabaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kızılay’dan Kocabaş’a teşekkür
banner3909

Kızılay Silivri Şube Başkanı Yunus Emre Kılıç, sektöründe dünyada 3., Türkiye’de tek olan Çağ Kabara yönetim kurulu üyesi Okan Kocabaş’ı makamında ziyaret ederek, Kızılay’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yapılan ziyaretle ilgili olarak yapılan açıklamada “Mazlumlara ve masumlara olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Silivri'nin önemli şirketlerinden Çağ Kabara'nın değerli yönetim kurulu üyesi Okan Kocabaş'a; İsrail'in zulmü karşısında Filistin'de, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan kardeşlerimize yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu
Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu
  1. SPOR

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841