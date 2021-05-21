Yapılan ziyaretle ilgili olarak yapılan açıklamada “Mazlumlara ve masumlara olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Silivri'nin önemli şirketlerinden Çağ Kabara'nın değerli yönetim kurulu üyesi Okan Kocabaş'a; İsrail'in zulmü karşısında Filistin'de, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan kardeşlerimize yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verildi.
Kızılay’dan Kocabaş’a teşekkür
Kızılay Silivri Şube yöneticileri, Çağ Kabara yönetim kurulu üyesi Okan Kocabaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.