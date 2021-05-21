Kızılay’dan Kocabaş’a teşekkür

Kızılay Silivri Şube Başkanı Yunus Emre Kılıç, sektöründe dünyada 3., Türkiye’de tek olanyönetim kurulu üyesi’ı makamında ziyaret ederek, Kızılay’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yapılan ziyaretle ilgili olarak yapılan açıklamada “Mazlumlara ve masumlara olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Silivri'nin önemli şirketlerinden Çağ Kabara'nın değerli yönetim kurulu üyesi Okan Kocabaş'a; İsrail'in zulmü karşısında Filistin'de, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan kardeşlerimize yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verildi.