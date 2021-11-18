Kocaeli’nin Tarım Proje Heyeti Silivri Belediyesini Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarım Kenti Silivri” vizyonu kapsamında üretim faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çeken Silivri, Kocaeli’den tarım temsilcilerini ağırladı. Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı dahilinde yürütülen Geleceğin Kent Tarımcıları İçin Yenilikçi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında; Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Birim Sorumlusu Mustafa Ginesar, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Mühendisi Ömer Karataş, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Asistanı Mine Korkmaz Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Proje Şefi Ataman Suat Şenol, Kocaeli Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. Halit Samet, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Görevlisi Birsen Aztekin ve mühendis Burak Kara, projenin yerel/bölgesel paydaşı olan Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi ve Özel Silivri TÜRAM Lisesini ziyaret etti.

TÜRAM’da, Okul Kurucu Temsilcisi Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, Özel Silivri TÜRAM Lisesi Müdürü Mualla Varlıoğlu ve Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Aslı Uçman ile toplantı gerçekleştirildi.

Lisede ve merkezde yürütülen faaliyetler Kocaeli heyetine anlatılırken, tarımsal üretim ve eğitim alanlarında işbirliği, geliştirilebilecek ulusal ve uluslararası projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.