Köy Pazarı Esnafına Tohum Hediyesi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çoğaltılması ve yaygınlaşması amacıyla üretilen 9 çeşit yazlık sebze ve meyve tohumlarını Silivri Köy Pazarı esnaflarına hediye etti. Tezgâhları tek tek ziyaret ederek esnaflara tohum dağıtan Başkan Yılmaz, “Yerli ve milli tohumlarımızın çoğaltılması ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimizce bu amaçla üretilen badem salatalık, Uşak oturak domates, Hatay gri kabak, Biga kavunu, sarı çeri domates, yamula patlıcan, mısır, Kayseri uzun yeşil karpuz ve fındık iri çeri domatesten oluşan atalık tohum paketlerimizi üreticilerimize hediye ettik. Silivri için üretmeye Türkiye için geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.