“Kum Temizleme Aracına 177 Bin TL Ödemişsiniz”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Gündem öncesi yaptığı konuşmasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrıca bir yer ayıran Başkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan gençlerimizin Atatürk’ün gençliğe hitabesini bir kez daha okumalarını ve hatırlamalarını istiyorum. Gençliğe hitabe, ebedi Başkomutan Atatürk’ün gençlere verdiği değeri göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bağımsızlık mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak yegâne unsur olan Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi.

Gündeme geçilmeden önce siyasi parti sözcüleri, grupları adına söz aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, 13 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

İSRAİL ORTAK BİLDİRİ İLE KINANDI

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları belediye meclis toplantısında kınandı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı ve CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız’ın imzasının yer aldığı ortak bildiri ile İsrail’in insanlık dışı saldırılarına tepki gösterildi.

MELİH YILDIZ: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Partisi adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, İBB halk ekmek büfeleri ile ilgili aleyhte bir konuşma yaptı. Diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Silivri’deki çalışmalarından bahseden Yıldız, Müjdat Gürsu Spor Tesisinin en kısa sürede açılacağını söyledi. Melih Yıldız, 32 Gözlü Tarihi Mimar Sinan Köprüsü’ndeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti.

FİLİZ GÜLER: “BURADAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ”

Gündeme geçilmeden önce konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, Melih Yıldız’ın halk ekmek büfeleriyle ilgili sözlerine “Halk ekmek büfelerinin kurulumu ve Silivri’ye gelmesi aşamasının mimarı Ak Parti’dir. Biz bu büfeleri Silivri’ye getirirken CHP’li arkadaşlarımız ve dönemin belediye yönetimi bizlere karşı çıktı. Şu an yaşanan sorun belediyenin gösterdiği yerlerin dışında bir yerlere halk ekmek büfelerinin kurulmaya çalışılmasıdır. Bu konu üzerinden bir algı operasyonu yapılıyor ama buradan size ekmek çıkmaz.” şeklinde yanıt verdi. Filiz Güler, Müjdat Gürsu Spor Tesisi için tekrar açılış yapılacak olmasını da “Açılan bir şeyi tekrar niye açıyorsunuz? Burayı yok sayıp yeniden açıyoruz demek orada yetişen sporculara, şampiyonlara hakarettir. Yapılan hizmetleri yok sayarsanız, yok sayılırsınız.” sözleriyle eleştirdi.

GÖKALP KALAYCI: “SİLİVRİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ BUNU KONUŞALIM”

MHP grubu adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, İsrail’in Filistin’e ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını kınadı. Ramazan Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Kalaycı, Alibey Mahallesi sakinlerinin yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yılmaz’a gönderdikleri teşekkürü iletti. Gökalp Kalaycı ayrıca, daha önceki dönemlerde ne yapılıp yapılmadığı konusunu bir kenara bırakıp bundan sonra Silivri için ne yapılabileceğini konuşmanın daha faydalı olacağını belirtti.

BAŞKAN YILMAZ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Aleyhte yöneltilen eleştirilere yanıt veren Başkan Yılmaz, Halk Ekmek ile yer belirleme işleminin tamamlandığını fakat İBB tarafından henüz büfelerin yerleştirilmediğini söyledi. Müjdat Gürsu Spor Tesisindeki ilave yatırımlarla ilgili sürecin nasıl başladığını anlatan Başkan Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı. Tesis ile ilgili projenin en ince detaylarına kadar Silivri Belediyesi yönetimi tarafından düşünülüp İBB’ye sunulduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Burada yapılanları bir siyasi yarış haline getirmeyin. Ben siyasi bir belediye başkanlığı yapsam, Silivri’yi düşünmesem; Ekrem Bey’in buraya yapabileceklerini sınırlı tutmaya çalışırım.” dedi. Muhalefetin, otopark konusundaki eleştirilerine seçim vaatlerinin yer aldığı “2023 Yolunda 23 Dev Proje” kitapçığı üzerinden yanıt veren Başkan Volkan Yılmaz, yapılan ve yapılacak olan otoparklar ve diğer vaatler hakkında meclis üyelerini detaylı olarak bilgilendirdi. Silivri’ye yapılacak Engelli Koordinasyon Merkezi hakkında bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Çarşamba günü projenin lansmanını gerçekleştireceğiz. İddia ediyorum İstanbul’un ilçeleri arasındaki en kapsamlı, en şık Engelli Koordinasyon Merkezi’nin temelini atacağız.” dedi.

“İKİ HELİKOPTER PARASINI BİR ARAÇ İÇİN ÖDEMİŞSİNİZ”

Kiralık araçlarla ilgili muhalefetten gelen iddialara da yanıt veren Başkan Yılmaz, önceki dönem ve kendi dönemlerinde kiralanan araç sayılarını ekrana yansıttığı tablo üzerinden açıkladı. Belediyenin 2018 yılında 143, 2019 yılında 170 adet araç kiraladığını söyleyen Başkan Yılmaz, 2020 yılında bu rakamın 121 olduğunu belirterek kendi dönemlerinde daha az araç kiralandığına dikkat çekti. CHP’li Yıldız’ın “Geçmiş dönemde yandaş müteahhitlerle alakalı veya 1 liralık işi 3 liraya yaptırdığımız şeklindeki sözlerinizle ilgili lütfen kendinizi gözden geçirin.” sözleri üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, 2015 yılında kiralanan kum temizleme aracı ile ilgili şöyle konuştu: “Silivri’deki tarım arazilerine yapılan kaçak yapıların tespiti için havadan bir tarama yapma gereği duyduk. Bu nedenle helikopter kiralama fiyatlarını araştırırken bize 30 bin dolar gibi bir aylık kiralama bedeli teklif ettiler. 2015 yılında yapılan çevre ve temizlik ihalesinde plajdaki çöpleri temizleyen kum temizleme aracı diye basit bir araç var. Aracın aynısını sanayideki Sezai Usta’ya gidin size 1-2 ayda yapabilir. Bu araç 37 gün çalıştırılmış ve müteahhide 177 bin TL kiralama bedeli ödenmiş. O günkü dolar kuruna göre bu miktar 60 bin dolara tekabül ediyor. Üstelik plaj kumunu temizleme yetkisi Büyükşehir Belediyesinde olmasına rağmen bu rakamları Silivri Belediyesi bütçesinden ödemişsiniz. Edep yahu diyorum! İki helikopter kiralayacağınız para ile kum temizleme aracı kiralamışsınız. Bu parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var. Bu konuları istediğiniz yerde tartışmak için size bir kez daha ‘hodri meydan’ diyorum.” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında Azerbaycan’ın Şuşa kenti ile Silivri Belediyesinin kardeş şehir olması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Yılmaz, “Şuşa, Azerbaycan’ın kültür başkenti olarak nitelendirilen çok önemli bir şehir. Onun için ben Silivri Belediyesi ile Şuşa şehrinin kardeş şehir olmasını çok anlamlı buluyorum.” dedi.

Belediye meclis toplantısında 13 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi. Toplantının ardından Başkan Yılmaz ve belediye meclis üyeleri, Silivri Belediyesi personel yemekhanesinde öğle yemeğini birlikte yedi.