Kurban Bayramı Öncesi Son Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan İlçe Kurban Komisyonu, yaklaşan bayram öncesi Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Salonunda katıldıkları kursla kesim sertifikası alan kurban kesim elemanları ile bir araya geldi.

KURBAN KESİMLERİ RANDEVU SİSTEMİ İLE YAPILACAK

Kurban Komisyonu tarafından Silivri genelinde belirlenen 91 adet kurban satış ve kesim alanında sağlıklı, güvenli kesim yapılması ve salgın önlemlerine ilişkin yapılan toplantıya, komisyon üyesi kurumları temsilen, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, İlçe Tarım Hayvancılık ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıkoğlu ve Veteriner Hekim Özkan İnal katılım sağladı. Kurban Bayramında kesim yapılacak alanlardan sorumlu kişiler, dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirildi. Vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle kesim esnasında insan yoğunluğunun oluşmaması adına randevulu sistem ile kesimlerin gerçekleştirilmesi konusunda uyarıldı. Toplantıda ilçe genelinde belirlenen kesim alanlarına uygunluk belgeleri Silivri Belediyesi ekiplerince teslim edileceği belirtildi.