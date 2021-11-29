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Lodosun Silivri bilançosu

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Silivri’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak devam lodosta can kaybı olmazken Değirmenköy’de bir vatandaşın ayağı kırıldı. Ev ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Lodosun Silivri bilançosu
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SHA’nın edindiği bilgilere göre lodosun Silivri bilançosu şöyle ; Çanta mahallesi Evin balkon sundurması düşmesi, Değirmenköy mahallesi Araç üzerine çatı düşmesi, Gümüşyaka mahallesi Araç üzerine çatı düşmesi, Gümüşyaka mahallesi Araç üzerine demir parçası düşmesi, Kadıköy mahallesi Araç üzerine çatı düşmesi, Kavaklı mahallesi Araç üzerine çatı düşmesi, Selimpaşa mahallesi Araç üzerine ağaç düşmesi, Ortaköy mahallesi Fabrika çatısı uçması, Değirmenköy Fevzipaşa mahallesi Çatı uçması, Yeni mahalle araptepe mevkii Çatı uçması, evi su basması, Küçüksinekli mahallesi Çatı uçması, Büyükkılıçlı mahallesi Çatı uçması

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