Manavgat’a Giden Sak Ekipleri Silivri’ye Döndü

Silivri Belediyesi tarafından görevlendirilen SAK ekipleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde can ve mal kayıplarına neden olan orman yangınlarında söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayarak Silivri’ye döndü. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın İstanbul Valiliği ile yaptıkları görüşmelerin ardından Manavgat’a; tam donanımlı mobil komuta ve kurtarma aracı, tahliye için bir pikap, 18 ton kapasiteli su tankeri ve 13 personel ile giden ekipler, Ahmetler köyü sırtları ve çevresindeki orman yangınına müdahale ederek, söndürme, soğutma ve tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Görev bölgelerindeki yangınların söndürülerek kontrol altına alınmasının ardından Silivri'ye dönen SAK ekibini Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak karşıladı.



Görevlerini tamamlayarak Silivri’ye dönen Silivri Arama Kurtarma ekibi için Afet Koordinasyon Merkezinde karşılama merasimi düzenlendi. SAK ekibini karşılayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, “Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Antalya’da meydana gelen yangınlara müdahale etmek amacıyla SAK ekibimizi gönderdik. Manavgat ilçesi Ahmetler köyünde görevlerini tam manasıyla yerine getirerek belediyemizi çok güzel bir şekilde temsil ettiler. Görevlerini layıkı ile yerine getirdikleri gibi orada yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korudular, ormanlarımızı ve canlıları kurtardılar. Göreve giden tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bundan sonra da ilçemizde ve ülkemizin dört bir yanında olası bir afet durumunda SAK ekibimiz her an göreve hazır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.