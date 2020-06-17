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Marmara için korkutan uyarı!

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara kıyılarının tsunami potansiyeli taşıdığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Marmara için korkutan uyarı!

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ben hem deprem uzmanıyım hem de tsunami uzmanıyım.Hem Marmara kıyılarını kazdık hem Türkiye kıyılarını. Marmara'da son 3 bin yıl içerisinde 25'ten fazla tsunami izi bulduk. En son 1894'te yaşanmış. Dolayısıyla Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara'daki bir tsunami Eyüp'e bile gidebilir.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de 50’ye yakın senaryo var. Marmara’nın neresinde tsunami olursa, hangi yere, kaç dakikada ne kadar yükseklikte dalga gelir diye şeyler var. Bu bizim Marmara için gerçeğimiz.Elbette bu tsunami okyanuslar kadar olmaz. Maksimum 3 metre ama 1 metrelik su bile öldürücüdür. Çünkü o dalgalar peş peşe gelen dalgalardır. Sahilde 100 metre, 200 metre bile girse geri çekildiğinde hem gelirken hem çekilirken çok fazla zarar verebilir. "dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 16:36
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