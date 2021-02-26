Mart Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 01/03/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Mart Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 2021 mali yılında uygulanmak üzere tespit edilen evlenme işlemleri ile ilgili ücret tarifelerinin revize edilmesinin görüşülmesi.

2 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesinin görüşülmesi.

3 - Silivri Belediye Başkanlığı ile Mehmet Ali ERUSLU Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı arasında ilçemizde “Aşevi Faaliyetleri” nin yürütülmesine yönelik hazırlanacak işbirliği protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

4 - Silivri ilçesi, Sancaktepe (eski Çanta-Fatih) Mahallesi, 208 ada 2 parsel ve 171 ada 103 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

5 - Silivri ilçesi, Gazitepe Mahallesi, 336 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesi.

6 - Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi