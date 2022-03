Mart Ayı Meclis Toplantısı Yarın

Silivri Belediye Meclisi’nin 07/03/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Mart Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – Silivri Alibey Mahallesi, 5808 ada, 59 parsel sayılı taşınmazda İSM +TSM +TRSM + SHM + 5 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin görüşülmesi.

2 - Belediye mülkiyetinde bulunan Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 1560 ada, 12 parselin intifa (kullanım) hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

3 - Silivri Belediyesine ait Çanta-Sancaktepe Mahallesi 550 ada, 1 parsel ile Et ve Süt Kurumuna ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi 5396 ada, 2 parselin takas/trampa işlemi yapılmasının görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyeye ait Büyükçavuşlu Mahallesi, eski 4199 parsel, yeni 4832 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın, vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.

5 - Silivri Belediyesinin iklim değişikliği ile ilgili tarımda yeni perspektiflerin geliştirilmesi isimli (An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation 2021-1-TR01- KA220-VET-000029507) proje için hibe sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi