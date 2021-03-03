Mart Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 05.03.2021 Cuma tarihine rastlayan Mart Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 2021 mali yılında uygulanmak üzere tespit edilen evlenme işlemleri ile ilgili ücret tarifelerinin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri Belediye Başkanlığı ile Mehmet Ali ERUSLU Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı arasında ilçemizde “Aşevi Faaliyetleri” nin yürütülmesine yönelik hazırlanacak işbirliği protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri ilçesi, Sancaktepe (eski Çanta-Fatih) Mahallesi, 208 ada 2 parsel ve 171 ada 103 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Silivri ilçesi, Gazitepe Mahallesi, 336 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri’mizin yetiştirdiği milli sporculardan olan ve ilçemizde ikamet eden Türkiye Tenis Federasyonunun organize ettiği Büyükler Kış Kupası 16 ve 18 yaş gruplarında birinci olan İrem KURT’un ödüllendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi için 16 adet araç satın alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.