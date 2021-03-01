Marteniçkalarınız Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde hazır!

Balkan ve Trakya halkları, baharın gelişini kırmızı ve beyaz yünlerden yapılan Marteniçka bileklere dilek ve sevinçle bağlandı…

Öncelikle 1 Mart kutlu olsun… Baharın müjdecisi olan Mart ayı inşallah huzurlu ve bol meyveli olur.

Mart ayın gelmesiyle Marteniçkalar da bileklere bağlandı. Bununla ilgili sizlere ufak bir hatırlatma yapmak isterim izninizle:

Marteniçkalar el yapımı olmalıdır, asla satın alınamaz, hediye olarak alınır ve verilir, mütevazı bir dilekle bileğe bağlanır, ilk leyleği veyahut ilk kırlangıcı gördüğünüzde baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır. İnanışa göre yeterince beklenirse dilek mutlaka gerçekleşir.

İnanışa göre Martenitçkalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder…

Marteniçkası olmayan lakin olmasını isteyen Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinden temin edebilinir. Derneğin Mütevazı ve aktif çalışan Başkanı Beyzat Bedel günler önce yüzlerce Marteniçkayı sizler için çoktan hazırladıklarını,derneğin kapısının herkese açık olduğunu dile getirdi.

Marteniçkalarınızı Sevdiklerinize sevgiyle armağan etmeniz dileklerimle…

Sevgiyle Kalın…

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 15:39