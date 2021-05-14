banner4227

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 17 Mayıs 2021 Pazartesi Günü 10.30’da gerçekleştirilecek.

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Pazartesi Günü Yapılacak
banner3909

Silivri Belediye Meclisi’nin 17/05/2021 Pazartesi tarihine rastlayan Mayıs Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Silivri Belediyesi ile Azerbaycan-Şuşa şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının görüşülmesi.

2 - Belediyemiz 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesi.

3 - Belediyemizce tahsil edilecek altyapı kazı izni ve ücret bedelleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2021 yılı ücret tarifelerine ek ücret tarifesinin belirlenmesinin görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 1560 ada, 12 parselin intifa hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılmasının görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Alipaşa Mahallesi, 337 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Alipaşa Mahallesi, 328 ada, 1 parselin takasının görüşülmesi.

6 - Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, 2029 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin görüşülmesi.

7 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait ilçemiz Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 924 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Kur’an Kursu ve müştemilat yapılması için Silivri İlçe Müftülüğüne tahsisinin görüşülmesi.

8 - 6360 sayılı Kanun ile İlçemize bağlanan Değirmenköy, Çanta ve Kavaklı Belediyelerinin mahalle isim değişikliklerinin görüşülmesi.

9 - Silivri Belediyesine ait olan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ayni sermaye artırımı yapılacağından, ilçemiz Yeni Mahalle, 1499 ada, 6 parseldeki belediyemiz hissesinin şirkete devrinin görüşülmesi.

10 - Silivri, Yeni Mahalle (Tapuda Alibey Mahallesi) 1663 ada, 1 parsel üzerine Engelli Yaşam ve Eğitim Binasını, binaya isimlerinin verilmesi şartıyla Ökkeş Nakipoğlu-Gülsen Nakipoğlu tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılmasının görüşülmesi.

11 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 191 ada 5 parsel, 186 ada 1 ve 6 parsel ile Açık Otopark Alanı ve Yeşil Alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.

12 -  İlçemiz Yeni Mahalle, Ahmet Gürsoy Sokakta bulunan park alanına ''Atatürk Parkı'' isminin verilmesinin görüşülmesi.

13 -  Belediyemize ait 34 SIL 02 plakalı, 2007 model Toyota marka otomobilin Kırşehir ili Köseli Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devrinin görüşülmesi.

YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841