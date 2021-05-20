Mayıs Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 21 Mayıs 2021 Cuma günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Mayıs Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü
banner3909

Silivri Belediye Meclisi'nin 21.05.2021 Cuma tarihine rastlayan Mayıs Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:      

1 - Belediyemiz 2020 yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Belediyemizce tahsil edilecek altyapı kazı izni ve ücret bedelleri ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2021 yılı ücret tarifelerine ek ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alibey Mahallesi, 1560 ada, 12 parselin intifa hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Alipaşa Mahallesi, 337 ada, 5 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Alipaşa Mahallesi, 328 ada, 1 parselin takası ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Cumhuriyet Mahallesi, 2029 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait ilçemiz Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 924 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Kur’an Kursu ve müştemilat yapılması için Silivri İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - 6360 sayılı Kanun ile İlçemize bağlanan Değirmenköy, Çanta ve Kavaklı Belediyelerinin mahalle isim değişiklikleri ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Silivri Belediyesine ait olan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ayni sermaye artırımı yapılacağından ilçemiz Yeni Mahalle, 1499 ada, 6 parseldeki belediyemiz hissesinin şirkete devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Silivri, Yeni Mahalle (Tapuda Alibey Mahallesi) 1663 ada, 1 parsel üzerine Engelli Yaşam ve Eğitim Binasını, binaya isimlerinin verilmesi şartıyla Ökkeş Nakipoğlu-Gülsen Nakipoğlu tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 191 ada 5 parsel, 186 ada 1 ve 6 parsel ile Açık Otopark Alanı ve Yeşil Alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - Belediyemize ait 34 SIL 02 plakalı, 2007 model Toyota marka otomobilin Kırşehir ili Köseli Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

12 - Ticaret, sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı ve depolama alanı fonksiyonlarında çekme mesafeleri ve yüksekliklere ilişkin ilave plan notu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Suriye’de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri...
Suriye’de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri...
  1. ASAYİŞ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841