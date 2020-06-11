Medikal Malzeme Desteği Devam Ediyor

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından talep edilen medikal malzeme ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Yapılan başvuruları değerlendiren ekipler, gerekli incelemelerin ardından Silivri genelinde ikamet eden hastalara 10 adet tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta maması ve hasta bezinden oluşan medikal malzemeleri ikamet ettikleri adreslere ulaştırdı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik medikal malzeme desteğine ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Hemşehrilerimizden gelen talepleri büyük bir hassasiyetle karşılamaya çalışıyoruz.” diyerek şu ifadelere yer verdi: “Silivri’de yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın taleplerini sosyal belediyeciliğin gereği olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediyemizce veya hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile temin ettiğimiz medikal malzemeleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile gereken incelemeler yapıldıktan sonra hastalarımızın evlerine teslim ediyoruz. Bu çerçevede, kurumumuza gelen son taleplerin değerlendirilmesinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 adet tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta maması ve hasta bezi ekiplerimiz tarafından ulaştırıldı. Göreve geldiğimiz günden beri ortaya koyduğumuz bu anlayışı aralıksız devam ettiriyoruz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”