“Mesai Arkadaşlarım Her Şeyin En İyisine Layık”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile 2021 yılında personel yemeği ihalesi yapılmadı. Bu kapsamda belediyenin ana hizmet binasında bulunan mevcut yemekhane yeniden düzenlenerek yemek üretimine elverişli hale getirildi. Ocak ayı meclis toplantısında duyuran Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Benim önemsediğim konulardan birisi de personel yemekleri. Mesai arkadaşlarımla zaman zaman yemekhaneye indiğimde şunu fark ettim; çok kötü, kalitesiz ve besin değeri düşük yemekler çıkıyor. Düşük fiyata yemek ihalesi verdiğiniz zaman yemek kalitesi de yerlerde oluyor. Bedenen çalışan arkadaşlarımızın o kalori değeri ile çalışmalarına imkân yok. Belediyemizin alt katında yemekhanemizi büyüterek çok şık modern bir mutfak oluşturduk. Kendi personelimizle kendi yemeğimizi yapacağız. Benim mesai arkadaşlarım her şeyin en iyisine layık. Onların burada verdiği emekler çok önemli.” dedi.

Başkan Yılmaz, meclis üyelerini personel yemekhanesinde öğle yemeğine davet ederek birlikte yemek yedi.