Mimarsinan Kuran Kursu’nun Temeli Atıldı

Mimarsinan Mahallesinde tahsisi Silivri Belediyesi tarafından yapılan 166 m2 arsa üzerine 4 kat olarak projelendirilen Kuran Kursu için temel atma töreni düzenlendi. Törene Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, Mimarsinan Cami Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Aksu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve cami cemaati katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan tören, protokol üyelerinin konuşmaları, kurban kesimi ve temel atma seremonisinin ardından sona erdi.

BAŞKAN YILMAZ: “TAMAMLANMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Mimarsinan Cami Derneği Başkanımız Orhan Aksu ve İlçe Müftümüz İsa Sağlam beyefendi 2 yıl önce bizi ziyaret ettiğinde, Mimarsinan Mahallesinde cami derneğine okuma evi ve çay evi kazandırdık. Bir de bu devleti bu milleti karşılıksız seven, imanlı, faziletli, ahlaklı nesillerin de yetişmesi için bir Kuran Kursuna ihtiyaç olduğunu söylediler. Biz de bu bölgede belediyeye, hazineye ait yer bulmakta zorlandığımızı ifade ettik. Sorunun çözülmesi adına teknik arkadaşlarımıza talimat verdik. Burada belediyeye ait olmayan fakat plan çalışmasıyla ihraz edilerek 166 m2 bir yer ürettik. Belediye meclisimizde oy birliği ile Kuran Kursu ve müştemilatlarının yapılması için 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığımıza burayı tahsis ettik. Bütün siyasi partilerimize ve meclis üyelerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Silivri Belediyesi olarak buranın hızlı bir şekilde tamamlanması için üzerimize düşenleri yapacağız. Yapılacak hizmet şimdiden mahallemize ve Silivri’mize hayırlı olsun. Burada ayrıca hanımefendilerin ailelerin, çocuklarıyla kamelyalarda hoş vakit geçireceği güzel bir parkı da Mimarsinan Mahallesine hediye edeceğiz.” dedi. Başkan Yılmaz, prestij yol, sokak aydınlatmaları, peyzaj uygulamaları, yeni kaldırımlar ve çocuk parkları yapımının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

KAYMAKAM PARTAL: “MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Silivri Kaymakamı Ali Partal ise yaptığı konuşmada, “Kuran Kursumuz tamamlandığında mahallemize güzel bir eser kazandırılmış olacak. Bodrum üzerine 4 kat olarak inşa edilecek. En üst kat lojman olarak kullanılacak. Mahallemize güzel işler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Silivri Belediyemiz yolları, kaldırımları yeniliyor. Yine Mahallemize İmam Hatip Orta Okulu ve Lisesi kazandırdık. Jandarma binamız buraya geldi. Gelişen büyüyen bir mahallemiz. Hem Silivri Belediyesi hem bizler elimizden gelen yatırımları yaparak mahallemize katkı sağlamış olacağız. Kuran Kursu’nun yapımına başlanmasında Silivri Belediyesi başta olmak üzere, belediye meclis üyelerimize, dernek yönetimine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi