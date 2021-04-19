“Mimarsinan Mahallesi’nin Çehresi Değişecek”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, hafta sonu mesaisinde Mimarsinan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Asfalt çalışmaları, yol düzenlemeleri, yeni kaldırımlar, parklar, aydınlatmalar ve yağmur suyu hatları gibi mahallede devam eden birçok çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, bu hizmetleri en kısa sürede mahalle sakinlerine sunmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi. Yürütülen çalışmalardan çok memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Volkan Yılmaz’a hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: “KAYITSIZ KALMIYORUZ”

İhtiyaçları birer birer giderdiklerini belirten Başkan Yılmaz, “İlçemizde bulunan her mahallede, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kayıtsız kalmıyor ve eksiklikleri gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimarsinan Mahallesi’nde yol çalışmalarından yeşil alanlara, çevre düzenlemelerinden yağmur suyu hatlarına kadar birçok alanda projeler yürütüyoruz. Çocuklarımızı da unutmuyor, onlar için keyifli zaman geçirebilecekleri parklar inşa ediyoruz. Çalışmalarımızla hem Mimarsinan Mahallesi’nin çehresini değiştirmeyi hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.