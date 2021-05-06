Mobil Atık Getirme Merkezleri ile Yerinde Ayrıştırma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 1 milyon lira hibe desteği ile ocak ayında satın alınan ekipmanlar, Sillivri’de uygun bölgelere yerleştirilmeye devam ediyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe merkezinde belirlenen üç ayrı noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi konuldu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle kente kazandırılan atık getirme merkezleri; Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi, General Ali İhsan Türkkan Caddesi ve sahil bölgesi üzerinde vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan, kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması, geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerinde elektrikli ve elektronik eşyalar, kâğıt, karton, plastik, metal, cam gibi ürünler yerinde ayrıştırılıyor. Mobil Atık Geliştirme Merkezleri havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre üzerindeki olumsuz etkileri, insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturan kirlilik kaynaklarını azaltması ve önlemesi açısından oldukça önemli. Mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıkların kabul edilmediği atık getirme merkezlerinin sayısı Silivri Belediyesi tarafından artırılarak yaygın hale getirilecek.