Motorize Zabıta Ekipleri Göreve Başladı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri ile belediyenin araç envanterine 2 adet motosiklet kazandırıldı. Zabıta Müdürlüğüne alınan motosikletler, sahil şeridi ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kontrol ve denetimlere hızlı müdahaleler için kullanılacak. Ayrıca yolcu koltuğu bulunan 2 adet elektrikli bisikleti de filosuna katan zabıta ekipleri, ihtiyaç halinde yaşlı ve engelli vatandaşların sahil bölgesindeki ulaşımlarına katkı sağlayacak. 42 kilometre uzunluğu ile İstanbul’un en büyük sahil şeridine sahip olan Silivri’de, bir süre önce bisikletli zabıtalar da göreve başlamıştı.

BAŞKAN YILMAZ: “HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYORUZ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan motorize ekipleri sahildeki zabıta noktasında ziyaret etti. Zabıta Müdürü Uğur Tozlu’dan bilgiler alan Başkan Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, “Hemşehrilerimize hizmet ederken daha etkin ve hızlı çözümler üretmek adına Zabıta Müdürlüğümüzün hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Bu amaçla zabıta ekiplerimizin araç filosuna 2 motosiklet, 2 bisiklet ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ulaşımlarına katkı sağlamak adına 2 adet elektrikli bisiklet dâhil ettik. Belediyemizde kullanılmayan bir adet motosikleti de tamir ederek hazır hale getirdik. Sahil şeridimiz ve trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde motorize ekiplerimiz görev yapacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Ekiplerimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.