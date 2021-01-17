Müftülük Tarafından Temizlik ve Hijyen Paketi Dağıtıldı

COVID-19 ile mücadele kapsamında görevliler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı, kronik hasta ve engelli vatandaşlarımıza temizlik ve Hijyen paketleri dağıtımına devam edildi.