Müftülük Tarafından Temizlik ve Hijyen Paketi Dağıtıldı

COVID-19 ile mücadele kapsamında görevliler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı, kronik hasta ve engelli vatandaşlarımıza temizlik ve Hijyen paketleri dağıtımına devam edildi.

Müftülük Tarafından Temizlik ve Hijyen Paketi Dağıtıldı

İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden müftülük personelinden oluşan ekipler, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, belirlenen adreslere temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan paketleri adreslere ulaştırmaya devam etti.

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