Muharrem Eren “Bu işleri yapanlar Vatan Hainidir, Şerefsizdir”

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fener Mahalle muhtarı Muharrem Eren, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Eren, paylaşımında “Bu işleri Yapanlar Vatan Hainidir, Şerefsizdir. Bütün Köy Halkımızdan Ricamdır. Bu Şekilde Tarla yollarımıza Çöp Dökeni görürseniz Muhakkak Dökenlerin Fotoğraflarını çekin. Anında Bana Atın ki Ceza Kestirelim, Fotoğraf çekip bana attıktan sonra, Dökenleri Gözünüz Kesiyorsa Dövün, Gözünüz Kesmiyorsa Köyden Yardım isteyin.” dedi

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 22:07