Muhtarlar isyan etti

Silivri Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Fener Muhtarı Muharrem Eren, Alipaşa Muhtarı İlhan Şahin ve Kurfalllı Muhtarı Yılmaz Sütçü, ortak bir açıklama yaparak yapılan uygulama sebebiyle öğrencilerin mağdur olduklarını belirtti.

Muhtarlar ortak yaptıkları açıklamada “Silivri ilçemizde daha önceki yıllarda tüm köylerimiz, taşımalı eğitim kapsamı içindeydi. Her sene bu alan mutat taşımanın (yarım saatte bir ilçeye minibüs) olduğu gerekçesiyle daraltıldı. Bu Sene Fener Seymen Kurfallı ve Akören köylerimiz maalesef tamamen taşıma kapsamından çıkartılmıştır. (Kaldı ki Sadece Fener Mahallemizde yaklaşık 65 öğrenci orta öğretim bitirerek Lise Eğitimi için Silivri’ye gitmektedir.)

Evlatlarımız ve Ailelerimiz bu noktada mağdur edilmiştir. Ayrıca Köylerimiz arasında ayrım yapılmaktadır. İETT ile Silivri’mize Ulaşımı olan köylerimizde bile, Öğrenci taşıması varken, yarım saatte bir köy minibüsü olan köylerde ise öğrenci taşıması kaldırılmıştır.

Sabahları sanayide çalışan vatandaşlarımızın da işe aynı saatlerde gitmesi sebebi ile, Covid19 kapsamındaki tedbirler mecburen tamamen unutulmuştur.

Köy minibüsleri ile Silivri’mize gelmek zorunda bırakılan öğrencilerimiz ayrıca tek başına bir minibüse daha binip okuluna gitmek zorunda kalmaktadır.

Taşıma Sisteminden Çıkarılan Köylerimizdeki Evlatlarımız Ayrıca yemek hizmetinden de faydalanamamaktadır.

Çözümü ise çok Basittir. Yeniden tüm köylerimizin taşımalı eğitim kapsamına alınması gerekmektedir.

Silivri bir ucundan öbür ucuna 60 km’dir. Taşıma kapsamı muhtarlarımızla istişare edilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.” İfadelerini kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2021, 15:49