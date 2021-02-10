Muhtarlara Afet Bilinci Eğitimi

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen afet bilinci eğitim programları aralıksız devam ediyor. Eğitim programı kapsamında Silivri’de görev yapan 35 mahalle muhtarına “Afet Bilinci ve Farkındalık” eğitimi verildi. Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonunda İlçe Kaymakamı Ali Partal’ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu tarafından afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

KAYMAKAM PARTAL: “EĞİTİMLER KADEMELİ OLARAK DEVAM EDECEK”

Programda konuşma yapan Silivri Kaymakamı Ali Partal, verilen eğitimlerin çok önemli olduğu ifade ederek, “Belediyemiz tarafından yapılan ve Ocak ayı içerinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Afet Koordinasyon Merkezinin eğitim programları başladı. Afetten kaçmamız mümkün değil, riskleri azaltmamız gerekiyor. Vatandaşın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Afetlerde ilk 6 saat çok önemli. Silivri depreminde bunu yaşadık. Bütün vatandaşlar önce çocuklarını almaya koştu, trafik kilitlendi. Büyük bir afette trafik açık olmalı. Kurtarma ekiplerimizin ulaşması gerekiyor. İlk 6 saatte araç kullanmamak gerekiyor. 72 saati iyi planlamak gerekiyor. İletişim planı oluşturmamız gerekiyor. Burada verilen eğitimler tam da bu noktada devreye giriyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için bu eğitimler çok önemli ve faydalı. Bu eğitimler tüm kurumlarımıza kademeli olarak verilecek. Silivri Belediyemize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.