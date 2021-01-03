Müjdat Gürsü Stadı Yenileniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni spor tesisi projelerini hayata geçirirken mevcut spor tesislerinin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 1994'te geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden futbolcu Müjdat Gürsü’nün adını taşıyan stat, geniş kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarına dahil edilen spor tesisi oldu.

TÜM ALT YAPI YENİLENDİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinasyonunda İBB Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından Haziran ayında başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak stadın alt yapısı yenilendi. Drenaj ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı statta yıpranmış çim zemin kaldırılarak zemin altı tamamen baştan yapıldı. Yeni çim serimi ve sulama sisteminin kurulduğu tesiste mevcuttaki 2 bin 800 kişilik tribünün üzerini kapatma çalışmaları başlatıldı. YENİ BİR TRİBÜN DAHA YAPILIYORİBB Müjdat Gürsü Stadında bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte bin 700 kişilik yeni bir tribün daha inşa ediliyor. Yüzde 85 oranında tamamlanan yeni tribünün de üzeri kapalı olacak. Kapasitesi arttırılarak 4 bin 500 seyirciye ulaşacak ve daha fazla sporcuya ev sahipliği yapacak statta tüm eski koltuklar yenilenecek. Mevcut tribünün altı kısmında bulunan tüm alanlarda bakım çalışması gerçekleştirilecek. Basın ve ses odasının fiziki ve teknik olarak yenileneceği çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi de yapılacak.

KOŞU VE YÜRÜYÜŞ PARKURU

Tesiste 60x105 metre ölçülerindeki sahanın çevresinde atletizm koşuları ve yürüyüş için 5 kulvarlı bir tartan pisti oluşturulacak. Zemin çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı pistte 100 metre koşu parkuru ise standartlara uygun olarak atletlerin ve vatandaşların hizmetinde olacak.

ANTRENMAN VE MÜSABAKALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İBB Silivri Müjdat Gürsü Stadı yenileme, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandığında bölgedeki amatör ve profesyonel futbol kulüplerinin hizmetine sunulacak. İBB iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından işletilmesi planlanan stat, kulüpler için antrenman merkezi olacak ve müsabakalara ev sahipliği yapacak. Stattaki çalışmaların Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

Stattaki Sportif ve İdari Alanlar:

68X105 metre ölçülerinde futbol sahası,

1 adet 2800 kişi kapasiteli tribün

1 adet 1700 kişi kapasiteli tribün

Atletizm koşuları ve yürüyüş için saha çevresinde 5 kulvarlı tartan pisti

Standartlara uygun 100 metre koşu parkuru

14 adet kulüp odası

9 adet takım soyunma odası

1 adet toplantı odası

1 adet erkek hakem odası

1 adet kadın hakem soyunma odası ve gözlemci odası

2 adet sağlık odası

1 adet çok amaçlı salon

2 adet kafeterya

1 personel odası

9 adet depo

125 araçlık otopark

Diğer Sportif Alanlar

3 adet kapalı tenis kortu

1 adet açık tenis kortu

1 adet açık basketbol sahası

1 adet açık voleybol sahası

2 adet açık halı saha

İdari Alanlar

1 adet Tesis amiri odası

1 adet Amir yardımcı odası

1 adet Rezervasyon alanı

1 adet Mescit

1 adet Eğitmen odası

1 adet Sağlık Odası

1 adet Mutfak

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 13:26