Öğrencilerin başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerini PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden yatırılabileceğine işaret edildi. Ayrıca müracaat sırasında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafını da öğrencilerin yanında bulundurması gerektiği vurgulandı.
Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık olacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavlarına girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'ye kadar, 20-27 Haziran'da 07.00-13.00 saatlerinde, 28 Haziran'da 07.00-16.00 saatlerinde açık bulundurulacağını açıkladı.
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