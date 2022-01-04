Ocak Ayı Meclisi 2. Birleşimi Perşembe Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 06.01.2022 Perşembe tarihine rastlayan Aralık Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Silivri İlçesi, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi ve tapunun Değirmenköy Mahallesi 388 ada 8-9-10 ve 11 parsellerin doğusunda kalan yol alanının yoldan ihdas edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3413 ada, 4 parselin 4706 Sayılı Yasanın 5. maddesinin 6. fıkrası uyarınca satılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri İlçesi, Fener Mahallesi, 3358 ada, 4 parselin 4706 Sayılı Yasanın 5. maddesinin 6. fıkrası uyarınca satılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - İlçemiz Büyükkılıçlı Mahallesi, 6280 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının intifa hakkı tesisinin TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 55 pafta, 6286, 6287, 6288 ve 5676 parsellerdeki tescilli binaların Nişantaşı Üniversitesine tahsisine ve bu konuda protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Silivri Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1570 ada, 1 parsel üzerine Elginkan Vakfı tarafından belirlenecek ismin verilmesi şartı ile bağış olarak engelli eğitim merkezinin yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.