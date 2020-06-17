Odak Okullarından maske üretimine destek

Silivri Özel Odak Okulları, ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimini yapan Silivri Devlet Hastenesi’ne malzeme desteğinde bulundu. Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Tekeşin, girişimleriyle Silivri Devlet Hastanesi Ortaköy Ek Hizmet binasında kurulan tesis için gerekli olan lastik tel, dikiş makinesi, kesim motoru ve yardımcı materyaller Odak Okulları tarafından başhekimliğe hibe edildi.

Sağlık personelinin, hastaların ve günlük ihtiyacın karşılanması için kurulan tesiste günlük 4 bin adet maske üretilirken sterilizasyon işleminden geçirilen maskeler, paketlenerek yine steril halde dağıtılıyor.

YAZICI YAPI’DAN DESTEK

Odak Okullarının yanı sıra Yazıcı Yapı da Silivri Devlet Hastanesi Selimpaşa Ek Hizmet binasına destekte bulundu. Selimpaşa’da bulunan ek hizmet binasının Fizik Tedavi Bölümü tadilatı ve tamirat işlemleriyle yeni bir görünüm kazandı.